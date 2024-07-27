Российские туристы рассказали об аде, который творится на эстонской границе

В разгар летнего сезона на эстонской границе туристам из России приходится мириться с неудобствами, чтобы попасть на родину. О том, как сейчас обстоят дела на российско-эстонской границе, рассказала проживающая в Финляндии Татьяна.

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Татьяна поделилась, что несколько месяцев решалась на поездку, мониторила веб-камеру, которая расположена у эстонской границы в городе Нарва, и там была постоянная очередь в обе стороны. Женщина хотела попасть к маме в Великие Луки, однако поняла, что «не выдержит этот марафон».

«Россия закрыла Ивангород для автомобильного движения, сказали: на ремонт. Но ремонтных работ особо не замечено больше пяти месяцев», – рассказала россиянка.



В планах у Татьяны было проехать через пешую границу Нарва – Ивангород, однако ее шокировала нынешняя ситуация на границе, где люди стоят по восемь часов в очереди в душном переходе. В помещении, уже напоминающем теплицу, по ее словам, в жару можно и задохнуться. В таких экстремальных условиях даже взрослым приходится надевать памперсы, чтобы не потерять свое место в очереди.

В Сети одна из женщин, которая с семьей ехала из России в Эстонию рассказала, что в первые два часа толпа ожидающих была настроена оптимистично, многие разговаривали о жизни и политике, через два часа люди ушли в себя и стало тихо. На пятый час у многих начали болеть ноги и вдруг двое мужчин начали подвозить своих людей и ставить их в начало очереди. В результате чего началась драка, пришлось вызывать скорую и Росгвардию, передает mk.ru.

Ранее таможня Ленобласти рассказала, почему на границе с Эстонией образовались огромные очереди. Специалисты отметили, что одной из причин является решение эстонской стороны ограничить время работы своего пропускного пункта из-за чего люди просто не успевают проходить границу.