Турки отмечают странность у российских туристов
Из-за необходимости постоянного использования систем кондиционирования отели вынуждены нести большие затраты на электроэнергию. Это, в свою очередь, снижает прибыль гостиничного сектора.
Хакан Саатчиоглу, президент Ассоциации отелей Турции, выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации. Он отметил, что изменения в климате оказывают негативное воздействие на туристическую отрасль страны, и гости остаются в номерах, не понимая цели своего приезда, сообщает портал «Турпром».
По мнению экспертов туриндустрии, текущая климатическая аномалия требует пересмотра подходов к организации досуга туристов и более эффективного использования энергетических ресурсов.
Ранее туроператоры РФ попросили власти Мьянмы о прямых рейсах, а также российские туристы стали более щедро тратить деньги в Калининградской области.