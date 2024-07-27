Турки отмечают странность у российских туристов

Из-за необходимости постоянного использования систем кондиционирования отели вынуждены нести большие затраты на электроэнергию. Это, в свою очередь, снижает прибыль гостиничного сектора.

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Хакан Саатчиоглу, президент Ассоциации отелей Турции, выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации. Он отметил, что изменения в климате оказывают негативное воздействие на туристическую отрасль страны, и гости остаются в номерах, не понимая цели своего приезда, сообщает портал «Турпром».

По мнению экспертов туриндустрии, текущая климатическая аномалия требует пересмотра подходов к организации досуга туристов и более эффективного использования энергетических ресурсов.

Ранее туроператоры РФ попросили власти Мьянмы о прямых рейсах, а также российские туристы стали более щедро тратить деньги в Калининградской области.