Туристы из России вошли в топ-5 по числу визитов в Таиланд

Россияне заняли пятое место среди посетивших Таиланд иностранцев за первые семь месяцев 2024 года. Об этом сообщает АТОР.

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С начала года азиатскую страну посетило 985 407 граждан РФ. Только за период с 1 июня по 24 июля число визитов составило 126 418, что составляет 70% от данных всего лета 2023 года.

Лидером среди стран-поставщиков туристов в Таиланд по итогам января — июля стал Китай. Число визитов граждан КНР в страну составило 3 949 029. Второе место заняла Малайзия, чьи граждане за период посетили Таиланд 2 761 523 раз. Тройку замыкает Индия с 1 159 514 визитов. В топ-5 также вошла Южная Корея (1 040 993 въездов).

При этом среди неазиатских стран Россия занимает первое место по турпотоку в Таиланд. В пятерку также вошли Великобритания (537 193 визитов), Германия (480 046 визитов), Франция (418 342 визитов) и Нидерланды (143 872 визитов).

До этого сообщалось, что российский турпоток в Японию за полгода вырос более чем вдвое.