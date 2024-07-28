Аграрии Кахетии принимают гостей и готовятся к сбору винограда

У аграриев Кахетии вот-вот начнется сбор урожая винограда. Они мечтают о безоблачной погоде без дождей и града, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

В семье Дугашвили на учете каждая гроздь винограда. До сбора урожая осталось меньше месяца. Плантациям нужен ежедневный уход. Во дворе лишь малая часть. Большой виноградник находится в самом сердце Алазанской долины.

«Радуемся каждому солнечному дню. Виноград наливается сахаром, становится сладким и ароматным. У нас несколько сортов – традиционные, промышленные и столовые. На этом небольшом винограднике мы проводим мастер-классы для туристов», – рассказал местный житель Тамаз Дугашвили.



В винном дворике есть небольшой погреб. Даже в жару здесь температура не больше 15 градусов. Вино хранят в квеври – глиняных сосудах. Вокруг традиционная посуда, которая досталась от предков. Кстати, отец главы семьи Тамаза Дугашвили работал старшим технологом на винзаводе при местном совхозе.

«Мы бережно храним память о старших. Когда приглашаем гостей, рассказываем про историю нашей семьи и ее сегодняшний день. Туристам всегда хочется заглянуть в жизнь простой кахетинской семьи, познакомиться с бытом, традициями, поделиться своими впечатлениями от пребывания в Грузии», – рассказала жительница Кахетии Тика Дугашвили.



Идея создания небольшого туристического центра родилась несколько лет назад. В большой семье распределили обязанности. Одни для туристов проводят познавательный тур и дегустацию вина, другие накрывают на стол.

«У нас в семье все хорошо готовят. Это еще от бабушки. За пару часов можем все приготовить и достойно принять гостей. Главное, что дома всегда есть мука, сыр, а фрукты и овощи – с грядки и ветки. Что касается шашлыков, то ответственный за его приготовление – наш брат», – рассказала местная жительница Тамуна Дугашвили.



Шашлык из корейки готовится без маринада. Жарится 10-15 минут на цалами – это сухие ветки виноградной лозы. Кстати, у каждого кахетинца в запасе есть не менее сотни таких вязанок. Для гостей шашлык – коронное блюдо, гвоздь программы. Теплый летний вечер сопровождается тостами и задушевной беседой. Для того, чтобы поддержать настроение, включают музыку. Энергичные ритмы фольклора в современной обработке равнодушными не оставляют никого.

В эти выходные на причерноморском побережье Аджарии стартует летний музыкальный фестиваль. Эстафета начинается с Батуми. Музыкальные вечера проходят под открытым небом, вход свободный.