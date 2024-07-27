ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия новые объекты в Японии, Китае и Таиланде

ЮНЕСКО внесла золотые прииски на острове Садо в Японии, архитектурный ансамбль центра Пекина в Китае и исторический парк Пху Пхра Бат в Таиланде в Список всемирного наследия. Соответствующие решения были приняты на проходящей в индийской столице сессии Комитета всемирного наследия организации.

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Золото и серебро на острове Садо добывалось с раннего Средневековья, а в XVII веке объем добычи там этих драгоценных металлов вышел на лидирующие позиции в мире. В первой половине прошлого века работы на рудниках возобновились, туда также были завезены около 1 200 рабочих с Корейского полуострова, который с 1910-го по 1945 год находился под японским колониальным господством. Эксплуатация рудников Садо была полностью прекращена в конце 1980-х годов, сейчас они превращены в популярный туристический объект, где под землей воссозданы условия добычи драгоценных металлов, как в раннем Средневековье.

Номинация КНР получила собирательное название "Китай - Центральная ось Пекина: архитектурный ансамбль, представляющий идеальный порядок китайской столицы". В нее вошли бывшие императорские дворцы и сады, древние церемониальные и общественные здания. Как указали в ЮНЕСКО, "эта ось - свидетельство эволюции города, демонстрирующая традиции городского планирования Китая".

Исторический парк Пху Пхра Бат, что в переводе означает "холм с отпечатком стопы Будды", расположен на северо-востоке Таиланда на большом холме, протяженностью 9 км. Там находятся доисторические наскальные рисунки и уникальные скальные образования, огромные валуны, среди которых построены древние буддийские храмы.