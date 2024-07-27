В Мьянме попросили авиакомпании России запустить прямые рейсы между странами

Глава министерства туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

В интервью агентству министр отметила, что авиасообщение между двумя городами является обязательным условием для достижения массового туризма.

«Пока мы действительно не достигли поставленных целей в турпотоке, но на это у нас была своя уважительная причина — у нашей национальной авиакомпании есть только региональные, а не межконтинентальные самолеты», — сказал Кхайн.



По ее словам, характеристики таких летательных аппаратов не позволяют организовать рейс между Янгоном и Москвой, поэтому, если российские компании выделят свои рейсы, то Мьянма обеспечит все, что касается приема их самолетов в стране.

«Прямые рейсы с Москвой действительно нужны», — подчеркнула министр.



До этого посол Мьянмы в России Тит Линн Оун объявлял о планах республики по увеличению туристического потока из РФ. Газета «Известия» со ссылкой на аппарат премьер-министра азиатской страны также писала, что в правительстве Мьянмы обсуждают запуск прямых рейсов в Москву при росте числа туристов.