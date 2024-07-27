В Мьянме начали обучать русскому языку

Министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн заявила, что республика начала обучение сотрудников сферы туризма русскому языку. Ее слова передает РИА Новости.

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«Мы уже провели несколько курсов для сотрудников гостиниц и ресторанов по обучению русскому языку. И некоторые заведения уже набрали к себе в штат людей, знающих русский язык на базовом уровне», — сказала министр.



Кхайн отметила, что процесс обучения продолжается, и со временем круг людей, знающих русский язык в Мьянме, будет расширяться.

В интервью РИА Новости министр также заявила, что карты российской платежной системы «Мир» могут полноценно заменить карты Visa и Mastercard в ее стране, работа которых была прекращена в стране из-за западных санкций.

До этого посол Мьянмы в России Тит Линн Оун объявлял о планах республики по увеличению туристического потока из РФ. Газета «Известия» со ссылкой на аппарат премьер-министра азиатской страны также писала, что в правительстве Мьянмы обсуждают запуск прямых рейсов в Москву при росте числа туристов.