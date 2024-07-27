Пермяки устроили ажиотаж вокруг путевок в Африку

Из Перми закончились билеты в Египет на рейсы, вылетающие до 22 августа. Об этом сообщает директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина в telegram-канале «Горящие туры от Алины».

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«На вылеты из Перми в Египет до 22 августа мест нет. Ближайшая возможная дата вылета в Хургаду — 23 августа, а рейсы в Шарм-эль-Шейх — 28 августа», — сказано в сообщении.



Уточняется, что стоимость туров Хургаду начинается от 84,8 тысячи рублей на человека при двухместном размещении. Отдых в Шарм-эль-Шейхе обойдется дешевле — от 79,9 тысячи рублей. В стоимость путевок включены перелет, проживание, питание.