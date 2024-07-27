Визовый центр Испании в Екатеринбурге не принимает туристов из-за проблем с оборудованием

Визовый центр Испании в Екатеринбурге уже 2 дня не может принимать туристов в нормальном режиме. О проблемах сообщают заявители, пришедшие к своему времени по заранее забронированным слотам для подачи документов. Им меняют запись на неделю вперед либо предлагают воспользоваться офисами в других городах. Накануне успешно посетить ВЦ удалось ограниченному количеству клиентов, у кого уже была сдана биометрия. Остальных разворачивали.

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Данные обстоятельства позволили туристам и представителям визовых агентств сделать выводы, что у уральского филиала BLS Spain Russia что-то произошло с оборудованием. Некоторые из инсайдеров уверяют, что знают, что именно случилось, поскольку в момент происшествия, повлиявшего на работу, находились в офисе:

«Когда подавались в Екатеринбурге, в визовый центр пришли таможенники и забрали оборудование. Якобы оно неправильно было оформлено. Визовый центр работает уже давно, а пришли только сейчас – странно, конечно».



На официальных ресурсах BLS Spain Russia никаких оповещений об изменениях в работе филиала в Екатеринбурге нет.

Ранее TourDom.ru писал, что испанский визовый центр не выдержал собственных нововведений.