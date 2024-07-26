Сколько стоят туры в Таиланд на Новый год туристам из Казани

Столица Татарстана – в числе городов, из которых в сезоне зима-2024/2025 туроператоры предложат туристам прямые чартерные рейсы в Таиланд. Судя по предварительно заявленным полетным планам, выбор полетных программ не столь обширен, как в Екатеринбурге, Красноярске или Новосибирске.

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Pegas Touristik c 23 октября будет отправлять туристов из Казани на Пхукет лайнерами авиакомпании «Икар», частота – раз в 12 дней. Блоки мест на этих рейсах также у Coral Travel, его перевозкой пользуется и туроператор Sunmar.

Чартерная программа Fun&Sun на Пхукет начнется позже, с 22 декабря. Перевозчик – Red Wings, вылеты из Казани каждые 10 дней.

Прямых рейсов из столицы Татарстана в Таиланд непосредственно накануне Нового года пока не запланировано. Туристы могут встретить зимний праздник дома, а на отдых на Пхукет отправиться 2 января. Минимальная стоимость туров с вылетом в эту дату составит 243,6 тыс. руб. на двоих (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 26 июля. – Ред.). За такую сумму можно провести 9 ночей в гостинице The Journey Patong New 3*. Столько же стоит турпакет на 11 ночей в Red Planet Patong 3*.

Отдых в отелях 4* на популярных у россиян пляжах Карон и Ката обойдется дороже – от 280 тыс. и 300,4 тыс. руб. соответственно.

У тех, кто все же предпочитает встретить Новый год в Таиланде, на сегодня два варианта: либо вылетать прямыми чартерами из Казани 21–22 декабря с возвращением 2 января, или же покупать туры с отправлением из Москвы в последних числах декабря. Через столицу придется следовать в Таиланд и казанским туристам, которых интересует отдых в Паттайе, – чартерных программ на этот курорт из столицы Татарстана пока не запланировано.