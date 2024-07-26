Путешественники пропустили обратный рейс и застряли в недостроенном отеле

Британские туристы застряли в недостроенном отеле в Турции после того, как пропустили обратный рейс из-за глобального IT-сбоя. Их историей поделился таблоид Daily Mail.

Джордж Уильямс-Сейлс проводил отпуск в Даламане вместе с девушкой Лулу Манн. 19 июля они должны были вернуться в Лондон, но их рейс сначала задержали, а потом отменили из-за сбоя программного обеспечения по всему миру.

Туроператор TUI смог предоставить паре резервный рейс только через пять дней, а на время ожидания поселил их в недостроенный отель. Хотя компания оплачивала проживание, туристы были вынуждены тратить деньги на еду, напитки и связь.

«Горячая вода там была с перебоями. Часть еды разогревали и использовали повторно на следующий день, — рассказал британец. — Я помню, как резал брюссельскую капусту, которую мы ели накануне, и она была коричневой внутри».



Путешественники назвали этот опыт «безумием».

«Я просто не могу поверить, насколько ужасно все это было», — возмутился Уильямс-Сейлс.



Ранее россиянка перенесла сердечный приступ во время отпуска и впала в кому. Родные не могут вывезти ее из Турции из-за миллионного долга перед клиникой.