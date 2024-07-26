Туристов на Пхукете выгнали из пятизвездочного отеля

Туристов на Пхукете со вчерашнего дня принудительно выселяют из Phuket Panwa Beachfront Resort 5*. У пятизвездочного отеля сменился собственник. Гостиницу продали с молотка из-за того, что прежний владелец не выполнял свои обязательства по кредиту перед банком. Несмотря на проблемы и судебные дела, он до последнего принимал оплаты за бронирование.

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Новым владельцем гостиницы стала компания B&G Resort Co., Ltd. Сторонам не удалось найти решение, которое позволило бы избежать неудобств для туристов. В итоге после решения суда полиция выдала ордер на арест объекта, и персонал после визита органов правопорядка попросил гостей покинуть номера.

Произошедшее грозит проблемами не только тем туристам, которые уже сейчас оказались на улице в Таиланде. Экс-владелец продолжал принимать бронирования номеров на этой неделе, значит, определенное количество гостей прилетит на остров и столкнется с закрытыми дверями оплаченного отеля в ближайшие дни и недели.

Гостиница была построена в 2012 году. Изначально она принимала клиентов под брендом Crowne Plaza Phuket Panwa. Затем была переименована, но старую вывеску с фасада не убрали до сих пор, из-за чего периодически возникала путаница. Объект рассчитан на 215 номеров. Судя по последним отзывам, многие критиковали их за заметную усталость. Новому владельцу, похоже, придется потратиться на реновацию. Туры в этот отель продавались российскими туроператорами. Русскоговорящие туристы в высокий сезон занимали определенную долю в потоке гостей, но не были основным контингентом.

Ранее TourDom.ru писал, что российских туристов выселяют из отеля на Бали из-за его банкротства.