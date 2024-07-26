Турпоток в Таиланд уже достиг 70% от прошлогодних показателей

Летний российский турпоток в Таиланд уже достиг 70% от показателей прошлого сезона, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«В московском офисе туристического управления поделились с «Вестником АТОР» свежей статистикой по турпотоку в королевство. Всего за период с 1 января по 24 июля в Таиланде отдохнули 985 тыс. 407 россиян. С начала лета – 126 тыс. 418 россиян. Из них за неполный июль – 64 тыс. 418 россиян. По итогам июля турпоток превысит данные прошлогоднего июля – 64 тыс. 929 россиян. Если говорить в целом о летнем турпотоке, то, на 24 июля, объемы уже достигли 70% от данных всего лета 2023 года (180 тыс. 673 гражданина РФ)», – сказали в пресс-службе.



Там добавили, что Россия занимает пятое место по количеству отдыхающих в Таиланде, среди неазиатских стран – первое.