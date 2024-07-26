Туристов предупредили о нюансах отдыха на Хайнане

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что на китайском острове выделено не так много мест для купания, а дешевые отели расположены далеко от моря.

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Китайский остров Хайнань в чем-то похож на Турцию и пользуется особой популярностью у жителей Дальнего Востока, жителям других регионов отпуск здесь обойдется дороже из-за перелета, заявил гендиректор "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН.

Дешевле всего отдохнуть на море в начале августа россияне смогут в Анапе, пишет АТОР со ссылкой на статистику «1001 Тур». На втором месте – Сочи, на третьем – Абхазия. А на четвертом месте рейтинга оказался китайский Хайнань. Тур на курорт можно приобрести от 110,8 тыс. рублей на двоих за 10 дней с перелетом и проживанием в «трешке» с включенными завтраками. Арутюнов отметил, что здесь речь идет о дешевых отелях не у моря.

«Россияне уже давно освоили это направление, еще до пандемии. Для Дальнего Востока Хайнань – это как Турция: недалекий перелет, много отелей, тепло, море, есть система «все включено». Для других российских регионов есть нюанс, что далеко лететь. Плюс далеко не все отели там шикарные, дешевые отели расположены не на берегу моря вообще. Тур за 110 тысяч подразумевает именно такой вариант размещения. Более дорогие отели сравнимы по цене с европейскими курортами. С Таиландом, например, бороться сложно тоже, там гораздо больший выбор отелей», - рассказал он.



Также Арутюнов предупредил, что купаться на острове можно далеко не везде, что может удивить туристов из России.

«Еще один нюанс – на Хайнане есть всего несколько бухт, где можно купаться. Многие хорошие отели расположены на берегу моря, но купаться там не разрешают. Есть на это свои причины, там очень большие волны, а 90% китайцев не умеют плавать. Если разрешить плавать всем при таких волнах, то там будет десять трупов в день. Поэтому такие ограничения серьезные. Жителей отелей отвозят в другие бухты зачастую, где можно купаться», - добавил собеседник НСН.



Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань в декабре 2023 года после того, как «Аэрофлот» запустил прямые рейсы на китайский остров, передает «Радиоточка НСН».