Какими блюдами удмуртской кухни готовятся угощать в Бресте

Чтобы воссоздать типичную удмуртскую усадьбу, уточняют этнографы, следует смастерить подковообразную застройку. Именно ее аналог и появится в субботу, 27 июля, на улицах Бреста, где жителей и гостей приглашают на традиционное празднование Дня города.

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Кстати, краеведы уточняют, что наиболее характерным для удмуртов является расположение усадеб цепочкой вдоль мелких рек, удобных для строительства мельниц. Это являлось немаловажным фактором, определяющим расположение их поселений, при преимущественно земледельческом характере хозяйствования.

Анонсируя знакомство с национальными традициями российского региона, глава туристического агентства Удмуртии Юлия Бадаш на встрече в облисполкоме с репортерами сообщила БЕЛТА, что в составе делегации 70 человек. Гости привезли собой даже "печку, в которой будут готовиться перепечи - удмуртское блюдо". Она пояснила, что оно напоминает небольшую пиццу с различными начинками, и безумно вкусно.

Кстати, сообщает агентство, удмуртская площадка, на которой угощать и развлекать будут на протяжении всего дня, расположена у Дворца водных видов спорта. Здесь запланированы и мастер-классы. Приехали на берега Буга и российские туроператоры, которые рассчитывают на увеличение туристического потока из Синеокой.

Делегация из Ижевска, которая находится в Бресте с многодневным визитом, уже побывала в Брестской крепости и Беловежской пуще, гости посетили Каменецкую башню, продегустировали блюда национальной кухни, обсудили перспективы сотрудничества с белорусскими коллегами, посетив Ружанский и Коссовский дворцовые комплексы.