Отели Турции перестали жаловаться на низкую загрузку

Похоже, период недостаточной для пика летнего сезона заполняемости гостиниц на турецких курортах миновал. Обновленные данные со ссылкой на президента Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каана Кавалоглу приводит издание turizmguncel.com.

© tourdom.ru

По его оценке, средняя загрузка отелей Антальи по состоянию на середину июля составила более 90%. На курорты Турции активнее поехали туристы из Европы, глава AKTOB связывает оживление спроса с завершением футбольного чемпионата Евро-2024 в Германии. Кроме того, удалось с минимальным ущербом преодолеть последствия банкротства FTI – третьего по масштабам деятельности европейского туроператора.

«Мы позволили туристам с бронированиями от FTI приехать в Турцию по линии других туркомпаний, предварительно проведя переговоры с последними», – пояснил Кавалоглу.



Бить тревогу по поводу низкой загрузки гостиниц турбизнес Турции начал месяц назад. Тогда выяснилось, что средняя заполняемость на июль составляет всего 60–70%, это очень скромный показатель для середины летнего сезона. Спустя некоторое время отельеры начали давать точечные спецпредложения, в том числе и на российский рынок. Впрочем, дисконты, как правило, предлагают не самые востребованные объекты размещения, и только на ближайшие даты. Скидки обычно не прямые, а в форме «14 ночей по цене 12», «10 – по цене 9» и т. д.

Стоимость туров во многом определяется соотношением спроса и предложения. По последним наблюдениям портала TourDom.ru, некоторая корректировка цен на отдых в Турции все же произошла. В частности, за последние две недели на 10–15% подешевели турпакеты в Анталью с вылетами из Екатеринбурга в первых числах августа. Дисконты встречаются и на туры в популярные отели 5*. Не исключено, что с учетом улучшившейся загрузки турецких гостиниц ждать дальнейшего снижения цен туристам вряд ли стоит.

Минимальная стоимость недельного отдыха на двоих по системе «все включено» с вылетами из Москвы в ближайшие выходные в гостиницы 3* на Анталийском побережье на сегодня составляет от 87 тыс. руб. (данные из систем онлайн-бронирования по состоянию на 12:00 26 августа. – Ред.). Туры в отели 4* обходятся от 91 тыс. руб., в 5* – от 105 тыс. руб. Отдых в востребованных комплексах 5* известных гостиничных цепочек значительно дороже – от 197 тыс. руб.