Где отдохнуть в августе: эксперты назвали альтернативу Турции

Неделя отдыха обойдётся в 84 тысяч ₽ на человека.

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В августе и сентябре 2024 года россияне могут отдохнуть на Кипре по цене от 84 тысяч ₽. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператора «Русский Экспресс». В компании отмечают, что стоимость отдыха на Кипре в августе «иногда даже ниже, чем в Турции».

Туры на Кипр в августе — цены указаны за неделю отдыха на человека:

Отель Marion 2*, Полис — 84 тысячи ₽. Отель расположен в 15 минутах ходьбы от пляжа, на его территории есть бассейны, теннисный корт, детская площадка.

Отель Evabelle Napa 3*, Айя-Напа — 98 тысяч ₽. Отель расположен рядом с туристической зоной города.

Отель Mimosa Beach Hotel 3*, Протарас — 105 тысяч ₽. Питание — полупансион. Отель находится рядом с песчаной бухтой, есть живая музыка.

Отель Corfu 3*, Айя-Напа — 110 тысяч ₽. Питание — завтраки. До пляжа и до центра города можно дойти за несколько минут.

Отель Napa Plaza Hotel 4*, Айя-Напа — 117 тысяч ₽. Питание — завтраки.

Отель Poseidonia Beach 4*, Лимассол — 127 тысяч ₽. Питание — завтраки. В отеле есть семейные номера и комнаты для людей с ограниченными физическими возможностями.

Отель Radisson Beach Resort 5*, Ларнака — 130 тысяч ₽. Питание — завтраки. Отель находится на берегу Средиземного моря. Разместиться можно в основном 8-этажном здании или в бунгало.

В стоимость входит перелёт из Москвы в Ларнаку и обратно со стыковкой в Кувейте на рейсах Jazeera Airways. Период вылетов — с 14 августа по 25 августа. Рейсы выполняются два раза в неделю, по средам и воскресеньям, из московского аэропорта Домодедово.

Путешественникам понадобится кипрская виза. Её можно оформить за 5–6 рабочих дней, документы лучше подавать не менее чем за 10 рабочих дней.

По данным АТОР, цены на отдых в Турции в начале августа стартуют от 170 тысяч ₽ на двоих за десять дней отдыха в Анталье и на Эгейском побережье. Проживание в трёхзвёздочном отеле с «всё включено», стоимость включает перелёт из Москвы. Это на 17% меньше, чем было в середине июля, но всё ещё на 27% выше, чем в августе 2023 года.