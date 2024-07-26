Малайзия-2024: как туристам попасть на острова Лангкави и Пенанг

Малайзия – одно из перспективных направлений для пляжного и экскурсионного туризма практически в любое время года. Летние туры – возможность посмотреть страну без толп туристов. Редакция обобщила правила въезда, узнала стоимость перелетов и турпакетов и особенности использования банковских карт UnionPay.

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Малайзия: нужна ли виза

Российские туристы могут находиться в Малайзии без визы в течение 30 дней. Для въезда необходим загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев. Как отметили туроператоры, собственный паспорт должен быть также у несовершеннолетнего ребенка, независимо от его возраста.

Каждый турист в течение 3 дней перед планируемым прибытием в Малайзию должен заполнить онлайн-анкету MDAC. Миграционную службу интересуют не только личные данные, но и номер сотового телефона, даты приезда и отъезда, способ пересечения границы – самолетом, наземным или морским транспортом. Полученный на электронную почту документ потребуют при пересечении границы – его советуют распечатать или сохранить на телефоне. Процедуру нужно повторять всякий раз при посещении страны, от нее освобождены только транзитники.

На погранконтроле также могут попросить предъявить обратный билет и достаточные финансовые средства для нахождения в Малайзии.

Куала-Лумпур: как долететь из Москвы

Пока российские авиакомпании решают организационные вопросы для прямых перелетов в Малайзию, туристы добираются до курортов страны и в Куала-Лумпур на стыковочных рейсах в третьих странах.

Посмотрели на вылеты из Москвы в столицу Малайзии на ближайшие даты. Например, на рейсах China Eastern Airlines с отправлением 17 августа и возвращением 31-го числа билеты стоят от 62 тыс. руб. с включенным багажом. С учетом стыковки в Шанхае дорога занимает менее 18 часов.

На сайте по бронированию round trip на 2 недели декабря с 14-го числа – цена 1 кресла от 61 тыс. руб. на самолетах Air Arabia через Шарджу. Перелеты также с багажом, в пути 27 часов туда и 17 часов назад.

Из Москвы также возможно долететь до острова Пенанг за 17 часов на рейсах China Southern Airlines со стыковкой в Гуанчжоу, приобретя билет за 70 тыс. руб. с багажом с вылетом 15 декабря и домой 27-го числа. Также от 70 тыс. руб. есть маршруты на курортный Лангкави, а в город Кота-Кинабалу на Борнео – от 75 тыс.

Можно сначала провести несколько дней в Куала-Лумпуре, а оттуда отправиться на курортные острова, на которые ежедневно летают по два десятка рейсов. Из малазийской столицы до Лангкави стоимость 1 одного места туда-обратно – 5–7 тыс. руб. по багажному тарифу. От 4 тыс. руб. – цена авиабилета до аэропорта Пенанга. Перелеты занимают около 1 часа. За 10–11 тыс. руб. возможно долететь до Кота-Кинабалу, потратив на дорогу около 2,5 часа.

Зимние туры на острова

С вылетом из Москвы на острове Лангкави представлены турпакеты в разной ценовой категории. На новогодние праздники, в частности, можно приобрести тур от 391 тыс. руб. на двоих в Parkroyal Langkawi Resort 5* с 25 декабря. В стоимость входят перелеты, 9 ночей в superior room с завтраками, медстраховка, трансфер. В отеле The Ritz-Carlton Langkawi 5* 9 ночей стоят от 852 тыс. руб. для 2 взрослых на полном пансионе с 24 декабря.

Также с отправлением из столицы тур для двоих на остров Пенанг в Parkroyal Penang Resort 5* с 24 декабря на 9 ночей с завтраками – от 290 тыс. руб. А с заселением 31 декабря в гостиницу Bayview Beach Resort 4* – от 284 тыс. руб. без питания на 9 ночей.

На острове Борнео также есть выбор курортов. В городе Кота-Кинабалу среди популярных отелей – Hilton Kota Kinabalu 5*. Турпакет с вылетом из Москвы 27 декабря на 10 ночей стоит от 283 тыс. руб. на двоих без питания.

Среди интересных предложений – побывать в Gaya Island Resort 5*, что находится на уединенном островке Пулау-Гайя рядом с Борнео. Турпакет с 24 декабря на 8 ночей с размещением в bayu villa с завтраками – от 375 тыс. руб. за 2 туристов.

Летние дожди: отдых на Лангкави и Борнео

На острове Пенанг в августе-сентябре по прогнозу – ежедневно переменная облачность, кратковременные дожди, иногда ливни. По многолетним наблюдениям, осадков не ожидают со второй половины декабря по март. Температура воздуха около 32 °C днем и на несколько градусов меньше ночью. Похожая погода и на расположенном в сотне километров от него острове Лангкави.

На курортах Кота-Кинабалу на северо-востоке острова Борнео лучшим сезоном считают февраль – октябрь. Впрочем, синоптики предполагают, что в августе – октябре особенных сюрпризов погода также не принесет, ожидаются небольшие осадки в день – через день.

В Куала-Лумпуре солнце и дождь практически каждодневное явление, чаще всего непродолжительные дожди идут во второй половине дня. Воздух прогревается до 33 °C в тени.

UnionPay: платим и снимаем наличные

В Малайзии россияне оплачивали покупки банковскими картами UnionPay от тех банков, что не попали под санкции. У туристов положительный опыт использования пластика «Даймонд» от Газпромбанка в торговых точках Куала-Лумпура, где установлены терминалы Maybank – в отелях, магазинах, ресторанах.

Про Лангкави рассказали, что почти везде проходила бесконтактная оплата картами Примсоцбанка и Россельхозбанка. Например, еще 24 июля прошла транзакция с кредиткой РСХБ.

В паблике, посвященном Малайзии, советуют обратить внимание персонала, что на руках именно UnionPay, и тогда нередко рабочий POS-аппарат достают из-под прилавка. Россияне снимали малайзийские ринггиты в банкоматах Maybank, которых достаточно много по стране. В чате отчитались, что на Пенанге получили 3 тыс. ринггитов (55 тыс. руб.) за одну операцию в АТМ Public Bank с картой ГПБ.

Для спокойствия туристы рекомендуют иметь с собой доллары и евро – обменников много в туристических районах Куала-Лумпура и на курортных островах. В основном обменные курсы почти не отличаются от официальных котировок.

Ранее «ТурДом» писал, что, добираясь до курортов Лангкави и Пенанга в Малайзии, российские туристы нередко делают остановку в Куала-Лумпуре. Наш корреспондент узнал, что можно посмотреть в столице за несколько дней и сколько это стоит.