Туристка описала отдых в Египте фразой «были вечно голодные и похудели»

Российская туристка отправилась в Египет и описала отдых фразой «были вечно голодные и похудели». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказала, что вместе с мужем остановилась в отеле Jaz Sharm Dream Resort в Шарм-эш-Шейхе. Недельное пребывание в гостинице, питание по системе «все включено», перелет и трансфер обошлись россиянам в 138 тысяч рублей на двоих.

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Путешественница заявила, что на цене все преимущества отеля заканчиваются.

«Во-первых, на первом этаже гостиницы проходил ремонт, — пояснила она. — На ресепшен нам сразу пообещали, что он закончится через пару дней, но, улетая, мы так и не увидели отремонтированного помещения».



Во-вторых, супругов поселили в старый номер с «потасканной» мебелью.

«Как молодоженам, нам принесли небольшой тортик, что было, конечно, приятно, но на вкус — просто отвратительно», — добавила россиянка.



По словам девушки, завтраки в гостинице были скудные.

«В плане питания отель стал худшим из всех мест, где я когда-либо была, — сообщила она. — Мне приходилось есть рис и картошку фри чуть ли не на завтрак, обед и ужин, потому что их сложно было испортить».



Главными плюсами отеля туристка назвала чистые бассейны с красивыми лежаками и стильными зонтиками, море и пляж.

«Море — это сказка, — подчеркнула она. — Я даже не представляла, что действительно смогу увидеть всех этих потрясающих рыб вживую. Мы целыми днями с мужем только и делали, что ныряли».



Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет основной альтернативой отпуску в дорогой Турции. По ее словам, в формате «все включено» эта курортная страна идет наравне с Турцией.