Отдых в Японии может подорожать для иностранных туристов

Представители индустрии гостеприимства Японии обсуждают перспективы «двойного ценообразования» – введения для гостей страны более высоких тарифов, чем для местных жителей, за одни и те же услуги. Об этом пишет издание Bangkok Post.

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Тема стала актуальной на фоне всплеска въездного туризма. Либерализация визовых правил, а также падение за последние полгода иены к доллару США почти на 15% делают Японию привлекательным туристическим направлением для зарубежных путешественников. Руководителям кафе и ресторанов, прежде ориентировавшихся в основном на местную публику, для обслуживания гостей из-за границы приходится дополнительно нанимать персонал со знанием английского. Издержки растут, что и привело к идее брать с иностранцев повышенную плату.

Меню с отдельным ценником для зарубежных посетителей еще в апреле ввело заведение Tamatebako в токийском районе Сибуя. Шведский стол с морепродуктами и напитками стоит для резидентов Японии 6,6 тыс. иен (3,6 тыс. руб. по текущему курсу. – Ред.), а вот для иностранцев – на 1,1 тыс. иен (600 руб.) дороже.

«В ресторане всего 35 мест, при этом за день мы принимаем до 150 человек – важна скорость обслуживания, дорога каждая секунда. А на прием заказа у иностранцев уходит много времени – приходится рассказывать о незнакомом им меню, причем на английском», – говорит владелец Сего Енемицу.



Чтобы решить проблему, ему пришлось нанимать англоговорящих официантов и платить им более высокую зарплату. Перекладывать на местных клиентов дополнительные расходы, подняв цены для всех, ресторатор считает несправедливым.

Для иностранных туристов могут увеличить и расценки на посещение достопримечательностей. В комментариях к одному из постов в тг-канале «Крыша ТурДома» наш подписчик, часто бывающий в Японии, недавно приводил примеры весьма гуманных тарифов в этой стране:

«Диснейленд вдвое дешевле парижского и втрое – американского. Осмотр многих храмов бесплатный, некоторые берут за вход от 100 до 500 иен (55–275 руб.)».



Похоже, от подобной дешевизны собираются отказаться. Например, мэр города Химедзи на западе Японии уже заявил, что рассматривается возможность четырехкратного увеличения для иностранных туристов платы за вход в замок Химедзи – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впрочем, в Японии звучат и голоса против политики «двойного ценообразования».

«Резкое изменение стоимости из-за недальновидного мнения, что иностранцы могут себе позволить платить больше на фоне падения иены, может вызвать скептицизм», – приводит аргументы Томоя Умэкава, профессор университета Кокугакуин, специализирующийся на теме туризма.



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«Операторы, если им необходимо повысить цены ввиду более высоких затрат на обслуживание иностранцев, должны продвигать свои сервисы так, чтобы убедить путешественников, что это обосновано. Например, предлагая особые и аутентичные впечатления», – считает специалист.



Иначе Япония рискует потерять повторных туристов – тех, кто после первого визита готов вновь выбрать поездку в эту страну.

В последнее время популярности посещения Японии у россиян способствуют выгодные тарифы на стыковочные перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга, периодически предлагаемые китайскими авиакомпаниями. Кроме того, получить визу в японском консульстве сейчас значительно проще, чем, например, шенгенскую в Европу, причем оформляется она бесплатно.