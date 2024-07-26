Чем туристов поражает Северная Корея и почему все туда устремились

Путешествия в Северную Корею набирают все большую популярность у отечественных туристов. И если раньше поездка в КНДР казалась чем-то из области фантастики, то сейчас побывать в изолированной азиатской республике может каждый желающий. Подробнее о том, чем привлекает россиян одна из самых закрытых стран мира и почему туда стоит съездить, — в материале «Ленты.ру».

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Чем поражает туристов Северная Корея?

В июне российский турист Дмитрий Гордеев рассказал о поразивших его ограничениях в КНДР. Путешественник назвал поездку в республику одной из наиболее ярких за последнее время. В первую очередь он обратил внимание на то, что у местных жителей нет интернета, но при этом есть внутренняя сеть для небольшого количества ресурсов.

Например, у них есть некое подобие маркетплейсов. Но это внутренняя история. Что касается выхода в глобальную сеть, то эта опция есть только для туристов. Пользоваться интернетом можно всего 15 минут в день, - Дмитрий Гордеев, россиянин



Россиянин рассказал, что кроме группы туристов из России в период его пребывания в КНДР других путешественников не было.

«Вот 26 миллионов северокорейцев — и 76 или 78 россиян, — добавил он. — Мы были единственными туристами в нашем огромном 38-этажном отеле».



Россиянин сообщил, что гостиница для иностранных туристов была расположена на полуострове, на достаточно закрытой территории, выйти за пределы которой просто так было невозможно. Путешественника удивило практически полное отсутствие машин на улицах. Это объясняется тем, что автомобилями могут владеть только организации.

Несмотря на все эти сложности, Гордеев подчеркнул, что в Северной Корее очень ждут гостей из России и в целом хорошо относятся к нашей стране.

При этом путешественник из Великобритании Энтони Миддлтон, который прибыл в столицу КНДР на Пхеньянском экспрессе из Китая, рассказал, что словно побывал в «альтернативной реальности».

Миддлтон рассказал, что в поезде были чистые вагоны, краны с горячей водой для чая и вагон-ресторан, где можно было купить северокорейские продукты. Еда не сильно впечатлила британца, однако он удивился, что в поезде регулярно подавали пиво и соджу (корейскую водку), из-за чего поездка вышла «очень пьяной».

Турист отметил, что в пути его телефон проверяли на наличие оппозиционных материалов, поэтому он специально заранее удалил все провокационные фото, и в итоге экспертиза заняла всего несколько секунд.

Какие стереотипы о КНДР являются фейковыми?

Еще один российский турист, побывавший в Северной Корее, назвал главные фейки о стране. Он отметил, что в сети часто встречается информация о том, что в Северной Корее есть узаконенные образцы причесок для мужчин и женщин.

Но это фейк, который появился на известном ресурсе Reddit. Там автор ради хайпа переврал исходную подпись фотографа Associated Press «Пример причесок в одной из парикмахерских Пхеньяна», выдав фото за изображение 18 официально утвержденных властями причесок, - российский тревел-блогер



Еще один фейк связан с расстрелами неугодных из зенитки, притом чуть ли не лично самим Ким Чен Ыном, продолжил он.

«Эти "новости" выдавали многие российские СМИ, включая довольно крупные, — написал он. — Источником же "истории с зенитками", а также ряда других откровенно лживых тем о КНДР является издание The Chosun Ilbo ("Чосон Ильбо"). Это одиозный ресурс, известный своей радикальной позицией против КНДР и многочисленными утками о стране».



Ранее этот же путешественник был шокирован тем, как «жестко» пьют северокорейцы. Во время путешествия он увидел на улице женщину с пятилитровыми бутылками и решил, что в них вода. Однако, по словам гида, это оказалась водка, которую корейцам выдают в качестве зарплаты на работе.

«Это часть их зарплаты вместе с рисом, мукой и другими продуктами в составе ежемесячного пайка», — написал он.



Между КНДР и Россией начинается развитие туризма

В начале лета 2024 года президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР по итогам переговоров с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Российский лидер подчеркнул, что между странами начинается активное развитие туризма.

На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах, - Владимир Путин, президент России



Более того, Путин напомнил, что между государствами восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение. Так, 6 июня, впервые после четырехлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19, в Северную Корею отправился поезд с российскими туристами.

Состав проехал через пункт пропуска Хасан. В общей сложности в поезде до азиатского государства находился 41 турист, все — граждане России.

Позднее губернатор Приморского края Олег Кожемяко уведомил, что уже в июле из Приморья в северокорейский Расон запустят пассажирские поезда. Глава региона выразил уверенность, что в КНДР соотечественники «насладятся красотой, природой, культурой», а также познакомятся с местными с обычаями и традициями.

О том, что Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов в КНДР, заявил министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов. Он сообщил, что все будет зависеть от пассажиропотока.

«Если людей заинтересует это направление, то, конечно, корейские и российские авиалинии достойно справятся с этой задачей», — допустил глава ведомства.



Спрос на поездки в КНДР высокий

Несмотря на распространяемые в медиа мифы и страшилки о республике, некоторые специалисты туротрасли уверяют, что спрос на это направление высокий.

«Поэтому организация туров продолжится, а география туризма в КНДР будет расширяться, — указала директор владивостокской компании «Восток-Интур» Инна Мухина. — В среднем мы набираем по две группы в месяц».



Также стало известно об увеличении количества российских регионов, из которых приходят запросы на поездки. Они, в частности, поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Новосибирска, Якутии, Перми, Иркутска и Рязани.

Сколько стоит отдых в КНДР?

Попасть в азиатскую республику путешественники самостоятельно не могут. Организацией поездок в одно из самых изолированных государств мира занимаются лишь несколько туроператоров, аккредитованных северокорейской стороной.

Это в разговоре с «Лентой.ру» подтвердил и представитель одного из туристических агентств в Москве.

«Продавать путевки в КНДР разрешено пока только некоторым компаниям, одна из них находится во Владивостоке, — объяснил он. — Обещают запустить это дело повсеместно, но пока отмашки не было. Возможно, это произойдет в августе или сентябре, но точного срока никто назвать не может».



Недельная путевка, в стоимость которой входит изготовление визы, полное сопровождение, проживание, питание и дорога, обойдется одному человеку почти в 100 тысяч рублей. За последние девять месяцев туры в Северную Корею подорожали в среднем на 15 процентов: если раньше они стоили примерно 83 тысячи рублей, то сейчас — уже 95 тысяч рублей. Однако в составе организованной группы поездка получится дешевле.

Так, участнику группы от 6 до 9 человек придется потратить около 80 тысяч рублей, группы от 10 до 15 человек — около 75 тысяч рублей, а группы больше 16 человек — около 71 тысячи рублей.

В эту стоимость входят авиаперелет из Владивостока в Пхеньян и обратно, проживание, трехразовое питание, экскурсии, трансфер и работа гида. Виза оплачивается отдельно и стоит около 5000 рублей.

Побывать в КНДР могут и российские школьники. Первая группа детей уже отправилась в детский лагерь «Сондовон». Около 250 учащихся из разных регионов России будут отдыхать там с 22 июля по 2 августа.

Лагерь принимает детей до 17 лет. Стоимость путевки зависит от возраста: до 12 лет — 370 долларов + 32 тысячи рублей. Старше 12 лет — 370 долларов + 38 тысяч рублей.

В стоимость путевки входят авиаперелет (Владивосток — Пхеньян — Владивосток), виза, проживание, трехразовое питание, культурная программа и экскурсии, сопровождение гида и медицинская страховка.

«В КНДР летает специфическая аудитория»

Между тем эксперт по туризму и генеральный директор Mayel Travel Майя Котляр в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что не видит особого ажиотажа или даже интереса к Северной Корее на рынке.

«Пока в КНДР у нас не заказывался ни один тур, — пояснила она. — Туда в целом летает очень специфическая аудитория, которая интересуется культурой и историей страны. Гораздо больший спрос наблюдается на путешествия в Южную Корею, поскольку это более демократичная страна». Я не вижу какого-то устойчивого спроса на поездки в Северную Корею. В противном случае уже запустили бы какие-то полетные программы, - Майя Котляр, эксперт по туризму



В случае запуска чартерных рейсов из России в Северную Корею эксперт прогнозирует турпоток объемом 10-15 тысяч туристов в год.

«Поэтому даже если чартеры начнутся, не думаю, что спрос будет высокий», — добавила она.



По мнению Котляр, скорее всего, у соотечественников все еще есть какие-то опасения в связи с закрытостью Северной Кореи и многочисленными санкциями в отношении этой страны. Вероятно, поэтому туристы особо туда не стремятся, по крайней мере российские — точно.