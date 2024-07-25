Цены на отдых в отелях Турции с вылетом из Екатеринбурга снизились

Стоимость отдыха в популярных отелях Турции с вылетом из Екатеринбурга в первых числах августа за последние 2 недели немного снизилась. Редакция TourDom.ru выяснила, в какую сумму обойдется тур на 10 дней (9 ночей) для двоих взрослых.

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В частности, на 60 тыс. руб., или на 15%, стал дешевле турпакет с проживанием в Kirman Sidermarin 5* в Сиде с отправлением из аэропорта Кольцово 3 августа. 10 июля его можно было заказать за 402 тыс. руб., сейчас такой же вариант предлагается за 342 тыс. Рассматриваем 10-дневные туры на двоих взрослых с вылетом из Екатеринбурга 1–4 августа.

Примерно настолько же стал доступнее тур на 10 дней с размещением в Selectum Luxury Resort 5* в Белеке и вылетом 4 августа. В конце мая он был выставлен за 460 тыс. руб., сейчас аналогичный турпакет можно купить за 404 тыс. руб. на двоих.

Предложения со значительным снижением тарифов можно обнаружить и среди отелей более высокого ценового диапазона. В апреле августовский тур в Gloria Serenity Resort 5* туроператоры предлагали за 727 тыс. руб., в июне прайсы упали до 670 тыс. руб. Сейчас 10-дневный тур с отправлением 4 августа стал еще дешевле – 613 тыс. руб. Таким образом, с апреля цена снизилась на 114 тыс., или на 16% от первоначального уровня.

В то же время стоимость отдыха в других известных гостиницах практически не менялась. Например, в ту же сумму, что и 2 месяца назад, обойдется уральским туристам августовский тур в Regnum Carya 5*. Стоимость 10-дневной поездки остается на уровне 860–870 тыс. руб. на двоих.

Почти не изменился в цене и востребованный Cullinan Golf & Resort Belek. Турпакет с вылетом из Кольцово в начале августа сейчас можно заказать за 950–990 тыс. руб. на двоих, в зависимости от туроператора. Примерно такие же прайсы на августовские туры были и в мае-июне.