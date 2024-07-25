В Турции обнаружили плесень в ванной четырехзвездочного отеля

Туристы, приехавшие на отдых в Турцию, возмутились состоянием номера, и особенно санузла. О ситуации редакции TourDom.ru сообщил турагент.

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Россияне забронировали тур с проживанием в Sunrise Beach Side 4* с 22 июля. По приезде оказалось, что номер совсем не соответствует их ожиданиям. Ванна старая и потрескавшаяся, по краям – черные разводы, похожие на плесень. Сейфа в номере не было, несмотря на то что в описании на сайте туроператора он был обещан, ремонт сделан кое-как. Отсутствовал и шкаф для одежды, вместо него – штанга.

Гости сразу же обратились в администрацию с просьбой поменять номер. Однако там уверили, что черные пятна в ванной – не плесень, а силикон. Предоставить другой номер отказались, сославшись на плотную загрузку гостиницы.

По словам турагента, ее клиентам еще «повезло».

«Судя по ежедневным скандалам на ресепшен, во многих номерах нет холодильников, не работают кондиционеры. В отеле хорошее питание и чистый пляж, но всё портят номера», – говорят туристы.



Переезжать в другое место они не хотят: нравится район, где расположен отель, надеются, что им все-таки поменяют комнату.

Редакция направила запрос в отель Sunrise Beach Side, ответ пока не поступил.

По мнению юристов, россияне могут рассчитывать на компенсацию за некачественно оказанные услуги.

«При этом четкого алгоритма, как ее рассчитывать, ни у судов, ни в законе нет», – говорит юрист Игорь Косицын.



Туристам необходимо максимально зафиксировать доказательства того, что в отеле не соответствует заявленным параметрам (фото, видео). На месте можно передать претензию отельному гиду с требованием устранить недостатки, и через турагента – туроператору. Далее по возвращении предъявить досудебную претензию туроператору с требованием возмещения ущерба, причиненного некачественным оказанием услуг, и компенсации морального вреда.

Сумму возмещения ущерба можно рассчитать в процентном отношении от стоимости турпродукта. Моральный вред можно определить исходя из собственных оценок.

«У меня был в практике суд, когда четверых туристов заселили в номер, меньший по площади, чем было заявлено на сайте. Причем он находился в неработающем полноценно корпусе, требующем ремонта, – приводит пример Мария Чапиковская, юрист сети турагентств “Розовый слон”. – Мы доказали, что этот номер не предназначен для размещения четверых человек, имеет другое название и стоит дешевле. В результате суд взыскал разницу согласно нашему расчету. Но это был непростой суд. Поэтому собрать все возможные доказательства очень важно».



Ранее TourDom.ru писал, что туристы пожаловались на отель 5* на Пхукете, их отдых испортили шумная стройка и отсутствие территории.