В Перми упали цены путевки: сколько теперь стоит отдохнуть в Турции

В Перми упали цены путевки в Турцию с вылетами в конце июля и начале августа. Отдых на Средиземноморском побережье подешевел более, чем на 60%.

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«Стоимость на туры в Турцию из Перми с вылетом 29 июля на десять ночей начинается от 46,3 тысячи рублей. Туры с вылетом в середине августа стоят от 74,9 тысячи рублей. Соответственно, билеты подешевели на 61,7%», — следует из данных на сайте пермского туристического агентства «Планета».



Уточняется, что цены указаны за человека при двухместном размещении. В стоимость входит перелет, проживание и питание — завтраки.

Ранее URA.RU рассказало, когда выгоднее летать в отпуск вместе с детьми. Если лететь в конце августа или в начале сентября, можно сэкономить до 60 тысяч рублей.