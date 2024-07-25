Турагент рассказала, сколько будет стоить отдых на Шри-Ланке

Отдых на Шри-Ланке с вылетом из Тюмени будет стоить от 84 тысяч рублей на человека. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной турфирмой Светлана Завьялова. Прямые рейсы в этом направлении запустят из аэропорта Рощино в ноябре 2024 года.

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«С ноября из Тюмени запускают прямые рейсы на Шри-Ланку. Стоимость туров туда начинается от 84 тысяч рублей на человека на 10 ночей», – сообщила Светлана Завьялова.



Она добавила, что ориентировочное время в пути займет семь с половиной часов. По словам турагента, тюменцы уже активно бронируют путевки на зимний период и рассматривают это направление в качестве альтернативы Таиланду.