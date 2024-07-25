Чартеры в Камбоджу будут конкурировать с турами в Таиланд

В ноябре, возможно, появятся чартерные рейсы из Екатеринбурга в Камбоджу, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Выполнять их будет казахстанская авиакомпания SCAT Airlines по заказу нового туроператора One Click Travel, который начал работу в апреле этого года. Полеты планируется раз в 10 дней.

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Иностранным авиакомпаниям запрещено летать из России в третьи страны, поэтому рейсы будут осуществляться с промежуточной посадкой в одном из аэропортов Казахстана – Астане, Актау, Шымкенте или Алма-Ате. Вероятнее последний вариант – в марте One Click Travel начал продавать туры во вьетнамский Нячанг из Москвы на чартерах SCAT Airlines с посадкой в Алма-Ате. Также пока неизвестна конечная точка маршрута: возможно, это будет Сиануквиль – один из лучших пляжных курортов Камбоджи, или же Сиемреап, который называют воротами в Ангкор – храмовый комплекс, главную достопримечательность Камбоджи. Осенью прошлого года здесь открылся современный международный аэропорт.

Точнее сказать невозможно, поскольку продажи туров в Камбоджу на сайте туроператора пока не ведутся.

Сейчас в Камбоджу прямых вылетов из России нет, добираться приходится регулярными рейсами через аэропорты Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Впрочем, нужно учитывать, что у туристов из Екатеринбурга обширное предложение туров в соседний с Камбоджей Таиланд – с прямыми перелетами из Кольцово: 4–5 рейсов еженедельно в ноябре и декабре. Так, Библио-Глобус предлагает перевозку на бортах своего стратегического партнера «Аэрофлота» в Бангкок и на Пхукет, Pegas Touristik, Coral Travel и Sunmar имеют блоки на чартерах авиакомпании «Икар» из Екатеринбурга на Пхукет. Клиенты Fun&Sun летят на рейсах Red Wings также до Пхукета.

Кроме Таиланда у екатеринбуржцев есть возможность отдохнуть и во Вьетнаме: казахстанский туроператор Selfie Travel продает туры на остров Фукуок – рейсы с промежуточной посадкой в Алма-Ате обслуживает SCAT Airlines.

Что касается цен, то в первой половине ноября 6 ночей в трехзвездочном отеле Romeo Palace в Паттайе обойдутся в 190 тыс. руб. на двоих с завтраком. Тур в Marina House Muaythai Taeiad 4* на Пхукете продают за 208,7 тыс. руб. (завтрак включен).

Трехзвездочный Gold Beach в городе Дуонг Донг на Фукуоке будет стоить более 216 тыс. руб. (вместе с завтраком), отдых продлится 9 суток.

При этом качество пляжного отдыха в Таиланде выше, чем в Камбодже, отелей гораздо больше. С другой стороны, эта страна может привлечь туристов богатыми экскурсионными программами. В Камбодже не только Ангкор, но и множество других достопримечательностей, например, Серебряная пагода и Королевский дворец в Пномпене, заросший буйной растительностью храм Ван Банан, национальный парк Бокор в Слоновьих горах и т. д.

Гражданам России (за исключением владельцев дипломатических и служебных паспортов) для въезда на территорию Камбоджи требуется виза. В большинстве случаев оформляется обыкновенная (тип «Е») или туристическая (тип «Т») виза. Оба типа визы можно сделать как в камбоджийских диппредставительствах или по приезде в большинстве воздушных и наземных КПП, так и оформить в электронном виде на сайте https://www.evisa.gov.kh/. Стоимость визы «Т» – 30 долларов, также придется заплатить 6 долларов за обработку заявления. Она, как правило, является однократной и выдается сроком на месяц с возможностью дальнейшего продления еще на один.

Ранее мы писали, что на новогодние туры в Таиланд туристам из Екатеринбурга потребуется от 235 тыс. руб. за двоих.