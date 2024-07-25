Шашлык как кодовое слово: как проходят застолья в Кахетии?

О грузинском гостеприимстве уже давно ходят легенды. Например, если кахетинцы приглашают на шашлык, это означает, что впереди вас традиционное застолье с множеством блюд национальной кухни, настоящим вином из семейного погреба, тосты и радушие. Все понимают, что одним жаренным мясом угощать не будут, рассказывает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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Шашлык, как кодовое слово

Приготовления шашлыка поручается одному из членов семьи. Ему лучше не мешать и не говорить под руку. Ведь от результата зависит кулинарный авторитет шашлычника. К этому времени основные блюда уже готовы к подаче и застолье вот-вот начнется. Мастер тем временем надевает нарезанные кубиками куски мяса на шампур. Обычно на одном шампуре 5-6 кубиков. Подбираются они так, чтобы были не очень жирными, но и не «сухими», в меру содержали костные фрагменты. Лук нарезается колечками. Обычно от маринада кахетинцы отказываются.

Для правильного шашлыка нужно правильное мясо. При этом мясо ни в коем случае нельзя мариновать, иначе пропадет аромат, и корейка попросту станет похожа на любую другую мясную часть: окорок, лопатку. Так что про маринад стоит забыть. Корейку посыпают солью и молотым перцем. Жарится шашлык 10-15 минут на углях «цалами». Это сухие ветки виноградной лозы. Кстати, у каждого кахетинца в запасе есть не менее сотни таких вязанок.

Когда шашлык готов, шампуры встречают овациями. Кусочки мяса снимают хлебом «шотис пури», который пропитывается ароматным соком горячего мяса.

А как быть вегетерианцам?

Для вегетарианцев на кахетинском застолье настоящее раздолье: десятки салатов, солений, «пхали» – блюд из травы, овощей со всевозможными начинками из специй и грецких орехов. Кстати, после того как шашлык готов, на шампурах томят нанизанные помидоры, баклажаны и болгарский перец. Затем от овощей отделяют кожицу и делают «живой аджапсандаи». Блюду подходит черный перец, свежий лук и соль по вкусу.

А как же вино?

На стол подается охлажденное вино из семейного погреба. В винных графинах разные сорта. Чем разнообразнее ассортимент – тем богаче выбор. Однако красным вином рекомендуют не злоупотреблять. Особенно в знойную погоду. Может резко подскочить давление. На десерт гостям подают дыни и арбузы из собственной бахчи. Вообще, здесь все только-только с грядок и веток.

Популярно у туристов

Летом в Кахетии много гостей. К местным приезжают близкие и друзья из Тбилиси, а также многочисленные туристы. Семейные обеды в кахетинских двориках набирают популярность. На картах туристических маршрутов помечены места, где можно отдохнуть, вкусно перекусить, после чего продолжить путь. Для этого лучше заранее забронировать время посещения. Можно даже выбрать меню с указанием предпочтений. Хозяева все приготовят и будут ждать гостей. Как отмечают туристы, семейные обеды всегда вызывают позитивные отзывы. Помимо застолья, можно познакомиться с бытом, обычаями кахетинцев, принять участие в кулинарных мастер-классах, пообщаться в непринужденной атмосфере.