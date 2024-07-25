На городских пляжах Хельсинки разрешили загорать топлес мужчинам и женщинам

Городские власти Хельсинки приняли окончательное решение о легализации загорания топлес на всех городских пляжах независимо от пола, сообщили СМИ.

© unsplash

Решение о том, что женщины могут загорать с обнаженной грудью, было принято городскими властями еще прошлым летом. Однако только сейчас муниципалитет официально объявил о полном снятии ограничений на загорание топлес, передает Yle.

В городской администрации отметили, что в последнее время вопрос о возможности загорания с голой грудью для всех активно обсуждался в обществе. При этом, по данным властей, ранее не поступало жалоб на женщин, загорающих топлес. Большинство нареканий касалось полностью обнаженных людей, чье поведение часто вызывало недовольство у других отдыхающих.

В прошлом году в Берлине женщинам официально разрешили купаться в бассейнах топлес. Позже немки высказались за сохранение запрета на купание топлес в общественных бассейнах.