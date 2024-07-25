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Володин поручил обсудить вопрос увеличения числа авиарейсов на Кубу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру палаты Ивану Мельникову обсудить с министром транспорта Романом Старовойтом вопрос увеличения числа авиарейсов из России на Кубу. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Володин поручил обсудить вопрос увеличения числа авиарейсов на Кубу
© РИА Новости
"В Государственную думу пригласят министра транспорта для обсуждения вопроса об увеличении числа авиарейсов из России на Кубу. По поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина этот вопрос с главой Минтранса обсудит первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников", - говорится в сообщении.

В ходе пленарного заседания Володин поднял вопрос о числе прямых авиаперелетов на Кубу. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе его рабочего визита в республику.

"И Куба выиграет от этого, и мы их поддержим. А самое главное, граждане от этого выиграют", - отметил председатель Госдумы.
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