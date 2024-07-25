У туристов появились сложности с покупкой наличной валюты

Турагенты пишут в соцсетях о проблемах с покупкой наличной валюты в некоторых городах. В частности, сигналы есть из Тольятти – в связи с возросшим в сезон отпусков спросом доллары и евро не всегда есть в банках, их лучше заказывать в отделениях заблаговременно.

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В обсуждении темы в тг-чате для профессионалов туризма «Источники ТурДома» его участники отмечают – со сложностями сталкиваются и в других городах:

«В Пятигорске мы 3 дня не могли купить наличную валюту»;

«В Оренбурге клиенты бегают по банкам в поисках долларов. В Сбере говорят, что продают только в пределах тех сумм, что им приносят в кассу на обмен. То есть дополнительных поступлений купюр нет, они просто переходят из рук в руки».

В Москве купить наличную американскую валюту на сегодня не составляет труда. В этом убедился корреспондент TourDom.ru, обзвонив несколько банков столицы под видом туриста, которому нужно 5 тыс. долларов для поездки за границу.

По состоянию на 12:00 25 июля минимальный обменный курс – 86,75 руб. за доллар – нам удалось найти в АКБ Ланта-Банк, в дополнительных офисах «Красные Ворота» и «Гоголевский». Там без предварительного заказа выразили готовность продать необходимую нам сумму. В отделении Камкомбанка на Дмитровском шоссе предложили зарезервировать для нас 5 тыс. долларов на один час, правда, неизменность курса при этом не гарантируется. На момент звонка он составлял 86,80 руб. По такой же стоимости наличная валюта США была доступна в 14 московских отделениях Райффайзенбанка. Сумму до 3 тыс. можно купить без предварительной заявки, если нужно больше – желательно сначала оформить заказ по телефону и договориться о времени визита.

Пожалуй, единственная на сегодня проблема в столице – найти доллары нового образца. Это актуально для туристов, так, купюры выпуска до 2006 года в некоторых странах обменивают на местную валюту по заниженному курсу, а порой и вовсе не принимают. Ни в Райффайзене, ни в Камкомбанке нам не дали гарантии, что доллары будут новых серий – это зависит от их наличия в кассе на момент покупки. А в АКБ Ланта-Банк предложили обращаться за «синими» купюрами (так называют доллары выпуска после 2006 года из-за отличающей их голубой полоски. – Ред.) в головной офис, при этом курс продажи на 1,75 руб. выше – 87,90 руб.