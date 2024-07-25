Российский турпоток в Японию за полгода вырос более чем вдвое

Турпоток из России в Японию по итогам первого полугодия взлетел на 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР со ссылкой на данные Японской национальной туристической организации (JNTO).

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За январь — июнь Страну восходящего солнца посетили 5,6 тыс. российских путешественников. Для сравнения: за первые шесть месяцев 2023-го число визитов составило всего 2,38 тыс.

Спрос стимулируют туры «под ключ», в которые сразу включены перелеты через третьи страны (прямое сообщение между Россией и Японией закрыто с 2022 года), а также короткий срок получения визы — ее можно получить всего за три дня.

Тем не менее, российский турпоток в Японию в 2024 году все еще значительно уступает значениям доковидного периода. Так, в первом полугодии 2019-го азиатскую страну посетили 55,6 тыс. россиян.

До этого 7% россиян признались, что планируют взять кредит на долгожданное путешествие.

Ранее стало известно, во сколько обойдется пляжный тур в Европу в августе.