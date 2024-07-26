Российские туристы сильно заинтересовались поездками в Китай

Российские туристы резко заинтересовались поездками в Китай — азиатская страна оказалась в числе самых быстрорастущих направлений летом 2024 года. Об этом говорится в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ), оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что число бронирований туров в эту страну выросло более чем в два раза. Аналогичные результаты показывает и Гонконг.

«Китай поднялся на десятое место в топе самых популярных зарубежных стран по числу бронирований, хотя в прошлом году был лишь на 15-м месте. Очевидно, что это следствие эффекта низкой базы, так как Китай полноценно открылся для въездного туризма лишь год назад», — указывают эксперты.



Средняя стоимость ночи в отелях Китая летом составляет 10 тысяч рублей на человека — на 6 процентов ниже, чем годом ранее (10,7 тысячи рублей). Среди курортных направлений самой низкой стоимостью может похвастаться Циндао — 8,3 тысячи рублей. А в отелях города Санья туристы в среднем платят 11,4 тысячи рублей за ночь.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились на отдых в Архангельскую область. Турпоток в этот регион вырос в течение года более чем в два раза, составив 805 тысяч человек. Уточняется, что росту турпотока способствуют в первую очередь самостоятельные путешественники.