«Условия жизни ужасают». Путешественник побывал в трущобах Индии

Российский путешественник побывал в трущобах Мумбаи и рассказал о жизни местных. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

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Как отметил автор, Мумбаи — самый дорогой город Индии, при этом там же находятся самые густонаселенные в мире трущобы Дхарави, где на площади 2,15 квадратного километра проживает миллион человек.

«Народ в Дхарави очень беден — большинство имеют лишь один-два доллара в день», — поделился россиянин.



По его словам, условия жизни там ужасают.

«Тут нет ни канализации, ни центрального водоснабжения. Люди ютятся в жалких лачугах большими семьями, — рассказал он. — Многие живут там же, где и работают в несколько смен, отдыхая по очереди на полу».



Другой тревел-блогер побывал в фавелах Венесуэлы и отметил, что там «действуют законы выживания». По его словам, в многоэтажных домах там главенствуют мини-банды.