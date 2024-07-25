Исследование показало рост спроса российских туристов на отдых в Китае

Спрос российских туристов на летний отдых на морских курортах Китая и Гонконга вырос в этом году в три раза по сравнению с летним сезоном 2023 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Спрос на морские курорты и экскурсионные направления Китая и Гонконга этим летом бьет рекорды. Суммарное число бронирований с датами заезда с июня по август в отелях этих направлений выросло более чем в два раза относительно прошлого года, при этом курортные направления показывают рост в три раза", - рассказали в компании.



По данным "Островка", число бронирований отелей в Гонконге выросло этим летом на 78%. Также пользуются спросом город Циндао и остров Хайнань, где совокупное число бронирований выросло в три раза.

Согласно исследованию, спрос на экскурсионные направления Китая также показал рост: в Пекине число бронирований увеличилось более чем в три раза, в Шанхае - более чем в два раза. При этом число бронирований в Гонконге на текущее лето оказалось выше, чем в некоторых традиционно популярных зарубежных локациях, например в Хургаде (Египет), Лимасоле (Кипр) и на острове Бали (Индонезия).

Специалисты называют Китай и Гонконг самыми быстрорастущими зарубежными направлениями по показателю спроса. Китай поднялся на 10 место в топе самых популярных стран по числу бронирований в объектах размещения, хотя в 2023 году был на 15 месте. Эксперты связывают такой тренд с поиском россиянами альтернативных вариантов отдыха в доступных странах.

В целом топ-10 самых популярных зарубежных направлений на лето 2024 года включает Белоруссию, Абхазию, Турцию, Грузию, Таиланд, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Китай, добавили в "Островке".