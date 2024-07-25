Большой выбор чартеров в Таиланд предложат туристам из Новосибирска

Портал TourDom.ru продолжает серию обзоров туроператорских планов по чартерной авиаперевозке в Таиланд из городов России на зимний сезон – 2024/2025.

Большой ассортимент прямых полетных программ на направление заявлен авиакомпаниями в сотрудничестве с туроператорами в Новосибирске.

У Библио-Глобуса перейдут из летнего расписания в зимнее рейсы его стратегического партнера по туристической авиаперевозке, «Аэрофлота», – дважды в неделю на Пхукет, и с такой же частотой – в Бангкок, откуда туристов доставят трансферами в Паттайю, на Ко Чанг или в Хуа Хин. Туры на базе перелетов до Пхукета предлагаются также на Као Лак, Краби и на остров Самуи (с дополнительным внутренним рейсом тайской авиакомпании).

Из «зимы в лето» перейдет и чартерная программа Pegas Touristik Новосибирск – Пхукет на бортах авиакомпании «Икар», при этом частота увеличится с двух вылетов в неделю до трех. Блоки мест на рейсах также у Coral Travel, его перевозкой пользуется и туроператор Sunmar. Возвращаясь к планам Pegas, отметим, что у него на зиму будут и чартеры из Новосибирска в аэропорт Утапао курорта Паттайя – с ноября, по два вылета ежемесячно.

AZUR air будет с ноября по апрель доставлять на Пхукет туристов Anex и «Интуриста», заявлены две чартерные цепочки, каждая с интервалами вылетов в 12 дней.

У Fun&Sun с начала ноября анонсирована полетная программа на Пхукет в партнерстве с авиакомпанией Red Wings, частота – дважды в неделю.

Минимальная стоимость туров на Пхукет на новогодние даты с отправлением прямыми рейсами из Новосибирска – 258 тыс. руб. за двоих (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 24 июля. – Ред.). За такую цену предлагается провести 11 ночей в гостинице Silk Hill Hotel 3*, расположенной на пляже Патонг. Вылет 28 декабря.

Отправиться на неделю в Паттайю реально за сумму от 229 тыс. руб. Во столько обойдется отдых на двоих в гостинице Phu View Talay Resort 3*, рейс из Новосибирска – 29 декабря.