В Екатеринбурге прекратили выдачу туристических виз в Венгрию

В Екатеринбурге на месяц прекратили выдачу туристических виз в Венгрию. Информация об этом появилась на сайте генерального консульства страны в Екатеринбурге.

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«Консульский отдел Венгрии в Екатеринбурге по техническим причинам не принимает заявления на получение визы типа «C» в Венгрию», – отметили в представительстве иностранного государства.



В консульстве уточнили, что ограничения временные и продлятся с 23 июля по 20 августа 2024 года.

При этом горожане, которые успели зарегистрироваться на подачу заявления, могут подойти в визовый центр VFS Global. При этом берут дополнительный сервисный сбор в размере 14,5 евро.

Виза категории «С» еще называется туристической. Ее выдают для краткого пребывания в иностранном государстве.

Ранее город покинул генонсул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь, который проработал на Среднем Урале 4 года. Причиной стала плановая ротация.