Израиль отложил ввод электронных разрешений для въезда в страну

В Израиле на 5 месяцев отложили дату ввода электронных разрешений на въезд в страну (ETA). Об этом сообщает пресс-релиз Туристического офиса Израиля в России со ссылкой на Управление народонаселения и миграции.

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В пилотном формате проект работает с 1 июля. Это означает, что граждане стран с безвизовым режимом, включая россиян, могут получить разрешение бесплатно при желании, чтобы ознакомиться с порядком его оформления. Обязательным ETA должно было стать с 1 августа. Теперь тестовый период продлили до 1 января 2025 г.: до этого момента его оформление добровольное и бесплатное.

В Управлении пояснили, что получали многочисленные просьбы о пересмотре даты запуска проекта, в основном от авиакомпаний, которым нужно время для внедрения у себя новых технологических схем.

С 1 января туристы должны оформить въездной документ не позднее, чем за 72 ч до посадки на рейс в Израиль. Для этого необходимо заполнить анкету онлайн на портале etaisrael.com, приложив документы - загранпаспорт, билеты, медстраховку, а также план поездки.

Стоимость ETA составит 25 шекелей (примерно 600 руб.) с человека. Сбор спишется с карты иностранного банка, которую укажет турист. Если пассажиру откажут, авиакомпания не разрешит ему лететь в Тель-Авив.

Изначально власти Израиля создали проект для облегчения процедур пограничного контроля. Однако оказалось, что разрешение не дает 100%-ной гарантии въезда в страну: окончательное слово остается за Погранслужбой.

Граждане России могут въезжать в Израиль без визы, на период не более 90 дней в течение 6 месяцев. Необходим загранпаспорт, действительный не менее полугода после даты въезда, подтверждение бронирования гостиницы и обратный авиабилет. Сотрудники погранслужбы могут уточнить у пассажира наличие медицинской страховки и денег.