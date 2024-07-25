UTair запустит прямые авиарейсы из Сургута в Дубай

Авиакомпания UTair запустит прямые рейсы Сургут — Дубай. Об этом сообщается в Telegram-канале «Транспортный цех Югра».

Перелеты начнут осуществляться с 5 октября и будут выполняться по субботам. Вылет из Сургута — в 8:10, а из Дубая — в 14:20. Время в пути составляет около шести часов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания UTair запустила прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Они выполняются по вторникам. Вылет из Сочи — в 10:15, а из Ханты-Мансийска — в 18:00. Время в пути составляет 4 часа 40 минут.