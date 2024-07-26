Из аэропорта Антальи самолеты вылетают с задержками из-за грозы

Ночью из-за шторма в Анталье самолеты не могли вовремя приземлиться и кружили в воздухе. Лайнеры, ожидающие взлета в аэропорту курортного города, собрались в очередь. Об этом, в частности, сообщает издание antalyahakkinda.

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К утру ситуация улучшилась: число задержанных рейсов сократилось. По данным Flightradar24.com, по состоянию на 11 часов утра, в аэропорту Антальи уже нет «очереди» на взлет из самолетов, которая наблюдалась ночью. Некоторые прибытия откладываются на период до 20 минут. Опоздания вылетов чаще всего не превышают получаса.

Например, на 2 часа отклонился от графика борт Pegasus: вместо 10:25 время отправления в Стамбул перенесли на 12:22. На полчаса перенесли вылет в Анкару рейса AJet. На 20 минут позже расписания привез пассажиров из Екатеринбурга самолет AZUR air: вместо 10:15 он приземлился в Анталье в 10:35 по местному времени.

Российских туристов сбои в расписании курортного аэропорта Турции затронули в меньшей степени. В Москве корреспондент TourDom.ru обнаружил пока единственную крупную задержку. Лайнер Corendon Airlines обещают отправить в Анталью из Шереметьево на 5 часов позже времени, указанного в расписании, – в 19:20 (рейс XC 8954).

Из аэропорта Внуково с часовым опозданием вылетели в Турцию два самолета Pegasus Airlines. Лайнеры других перевозчиков – Utair и «Победы» – повезли туристов с минимальными задержками. В Домодедово прибытие рейса Red Wings ожидают на час позже графика.

Крупных задержек вылетов в Анталью по состоянию на 11 утра не отмечалось и в других российских аэропортах – Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска.

Ранее появилась информация, что авиадиспетчеры Турции будут работать «без инициативы» в период с 25 июля по 5 августа. Причина – решение отраслевого профсоюза. Ожидается, что такая «забастовка» негативно скажется на работе авиаотрасли.