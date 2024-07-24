$87.30-0.4895.46-0.30
Почта

Из Екатеринбурга в Камбоджу запустят авиарейсы

В расписании аэропорта Кольцово появятся рейсы в Камбоджу. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, это может произойти осенью 2024 года.

Из Екатеринбурга в Камбоджу запустят авиарейсы
© РИА Новости
«Туроператор OneClick Travel планирует запустить программу в эту страну в ноябре. Предполагается, что летать будут раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines», – рассказали в Кольцово.

В Камбодже расположен знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват в честь бога Вишну. Страна граничит с Вьетнамом и Таиландом. Как и Таиланд, имеет доступ к Сиамскому заливу Индийского океана. Рзница по времени с Екатеринбургом составляет всего 2 часа.

«ФедералПресс» писал, что в ближайшее время через Кольцово проляжет 21 новый маршрут.

Отдых за границей
Полина Зиновьева