Из Екатеринбурга в Камбоджу запустят авиарейсы

В расписании аэропорта Кольцово появятся рейсы в Камбоджу. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, это может произойти осенью 2024 года.

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«Туроператор OneClick Travel планирует запустить программу в эту страну в ноябре. Предполагается, что летать будут раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines», – рассказали в Кольцово.



В Камбодже расположен знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват в честь бога Вишну. Страна граничит с Вьетнамом и Таиландом. Как и Таиланд, имеет доступ к Сиамскому заливу Индийского океана. Рзница по времени с Екатеринбургом составляет всего 2 часа.

«ФедералПресс» писал, что в ближайшее время через Кольцово проляжет 21 новый маршрут.