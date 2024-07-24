Ким Чен Ын построит аквапарк для российских туристов

Строительство курортной зоны уже началось, сообщает ИА DEITA.RU.

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В Северной Корее под личным руководством Ким Чен Ына ведётся масштабное строительство новых туристических объектов, специально для туристов из России.

Курортный комплекс, включающий пляжи с белым песком, множество гостиниц, торговые центры и аквапарки, обещают открыть весной 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Уже к весне 2025 года страна намерена открыть новую туристическую зону с обширными пляжами, покрытыми светлым песком. Точкой притяжения должна стать Вонсан-Кальмаская туристическая зона. Там будет расположено 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое.

Отметим, что аквапарк во Владивостоке, который начали строить на острове Русский в бухте Парис рядом с Приморским океанариумом, также планируют открыть в конце 2025 года. Помимо аквапарка, там появится гостиничный комплекс, торгово-развлекательную зону, рестораны, spa-центр и многоуровневые парковки.

Кроме того, в апреле сообщалось о завершающем этапе строительства аквапарка в приграничном с Приморьем Хуньчуне. Если все три объекта будут сданы вовремя, свободная ниша получит сразу три водных комплекса, между которыми развернется серьезная конкуренция.