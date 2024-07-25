Red Wings запустит авиарейсы из Тюмени на Шри-Ланку

Авиакомпания Red Wings осенью запустит рейсы Тюмень — Шри-Ланка. Об этом журналистам сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

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«Было озвучено [на заседании], что с первых чисел ноября состоятся рейсы авиакомпании Red Wings по заказу туроператора Fun&Sun из Екатеринбурга и Тюмени по направлению Шри-Ланка», — приводит «Интерфакс» слова Мальцева.



Полеты планируют выполнять на самолете вместимостью больше 400 пассажиров.

Ранее сообщалось, что авиакомпания UTair запустила из Тюмени прямые рейсы в Минеральные Воды. Полеты выполняются два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути — 3 часа 50 минут.