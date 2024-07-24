Новый курорт в КНДР будет доступен приморцам

В следующем году в Северной Корее откроется новый круглогодичный пляжный курорт «Вонсан-Калма», который станет доступен для посещения уже весной 2025 года. С таким заявлением выступил лидер страны Ким Чен Ын в ходе своего визита на восточное побережье КНДР.

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«Объект находится примерно в 160 км от Пхеньяна, возле военного полигона. Курорт занимает площадь 245 га и располагает сотнями зданий на несколько тысяч гостиничных номеров вдоль песчаного пляжа протяженностью 5,5 км», – сообщает Buying Business Travel Russia.



Отмечается, что курорт «Вонсан-Калма» станет настоящим прибрежным городом для туристов. Этот проект должены были запустить еще в 2018 году, но пандемия нарушила планы властей КНДР. Сейчас же, по словам Ким Чен Ына, строительство находится на завершающей стадии.

Лидер Северной Кореи уже проинспектировал ход работ по возведению города, а также дал несколько поручений строителям и архитекторам – добавить в проект дополнительную инфраструктуру для повышения экологических мощностей города, а также построить современный парк развлечений и предусмотреть различные зоны отдыха для гостей.

Известно, что в туристическом городе уже сейчас расположены 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, множество СПА и ресторанов.

Ранее уже сообщалось о намерениях властей КНДР развивать иностранный туризм с участием таких дружественных стран, как Россия и Китай. Северокорейский лидер подчеркнул важность развития спортивного, развлекательного и экскурсионного туризма вдоль побережья, чтобы сделать «Вонсан-Калму» ведущим мировым направлением для отдыха. Он также указал на другие потенциальные места для развития туризма в республике – горы Кумган, Чильбо и города Маджон, Кумья, Ривон и Йомбунджин.

Напомним, иностранные туристы, посещающие Северную Корею, должны быть готовы к соблюдению строгих правил и ограничений, включая запрет на нахождение в курортной зоне без официального сопровождения.