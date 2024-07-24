РФ и Вьетнам работают над расширением географии и интенсивности рейсов

Россия и Вьетнам прорабатывают возможность расширения географии и увеличения интенсивности прямых полетов. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

© РИА Новости

"В настоящее время профильные ведомства прорабатывают возможность увеличения интенсивности и расширения географии полетов между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли в ближайшее время ожидать увеличения числа рейсов.



Руденко подчеркнул, что Вьетнам является весьма популярным направлением у российских туристов. Он напомнил, что их количество в допандемийном 2019 году превысило полмиллиона человек.