В курортном регионе Испании хотят запретить туристам купаться в бассейнах
В туристическом регионе Испании планируется ввести ограничения для арендаторов жилья. Туристам могут запретить пользоваться некоторыми услугами, доступными для местных жителей.
Так, путешественникам запретят посещать общественные бассейны. Власти Торремолиноса разработали специальный план, согласно которому жилое и туристическое использование объектов должно быть совместимым, сообщает издание «ТурПром».
Также планируется запретить заселение в дома без отдельного входа для других жильцов. Рассматривается возможность ограничения плотности туристической застройки в районах с нехваткой жилой недвижимости. Ранее стало известно о том, что суд обязал «Аэрофлот» компенсировать туристам моральный ущерб за отмену брони билетов на Пхукет. Как оказалось, низкая цена на полет была зарегистрирована из-за технической ошибки.