В курортном регионе Испании хотят запретить туристам купаться в бассейнах

В туристическом регионе Испании планируется ввести ограничения для арендаторов жилья. Туристам могут запретить пользоваться некоторыми услугами, доступными для местных жителей.

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Так, путешественникам запретят посещать общественные бассейны. Власти Торремолиноса разработали специальный план, согласно которому жилое и туристическое использование объектов должно быть совместимым, сообщает издание «ТурПром».

Также планируется запретить заселение в дома без отдельного входа для других жильцов. Рассматривается возможность ограничения плотности туристической застройки в районах с нехваткой жилой недвижимости. Ранее стало известно о том, что суд обязал «Аэрофлот» компенсировать туристам моральный ущерб за отмену брони билетов на Пхукет. Как оказалось, низкая цена на полет была зарегистрирована из-за технической ошибки.