Итальянское консульство дважды сорвало поездку туристке

Итальянское консульство не порадовало сроками оформления шенгена туристку из России. На получение визы у нее ушло почти 3 месяца. Женщина подала документы в визовый центр в Москве в конце апреля. Ее первые планы были достаточно оптимистичны – уже 20 мая она планировала улететь в Европу. Однако ближе к этим датам ей позвонили и попросили перебронировать поездку на вторую половину июня.

© tourdom.ru

После того как по ту сторону трубки самостоятельно назвали даты, сомнений, что на сей раз виза окажется в руках в положенный срок, уже не было. Зря. Когда наступил час икс, шенгена у туристки вновь не появилось. Да и новых звонков или писем из дипмиссии тоже не поступило. Поездка во второй раз не состоялась.

Хоть как-то прояснить ситуацию не удалось. Туристке пришлось проявить недюжинное терпение в следующий месяц. Однако в минувшую пятницу на 86-й день ожидания ей всё-таки пришел шенген:

«Это просто крейзи. Ждала с 25 апреля. И мне дали всего один въезд на 20 дней. Это пятый шенген в паспорте, делала через проверенное агентство и такой результат…» – сокрушается туристка в соцсетях.



Ранее TourDom.ru писал, что визовый центр Италии признался туристам, что не справляется оформлять документы в обещанный срок в 45 дней.