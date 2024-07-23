Отдых в тюрьме: как выглядит отель, в котором можно оказаться за решеткой

Есть в мире тюрьмы, куда хочется попасть абсолютно всем и задержаться там подольше. Причем за решеткой гости сидят с огромным удовольствием. Речь, конечно, про бутики-отели, которые открываются в бывших местах заключения. Новый герой нашей регулярной рубрики #superотели — The Interlude в мельбурнской тюрьме Пентридж.

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Расположение

Построенная в 1858–1864 годах недалеко от Мельбурна тюрьма Пентридж снискала славу самой суровой темницы Австралии. В комплексе, похожем на средневековый замок, отбывали свой срок опаснейшие преступники страны. За 146 лет эти стены повидали и казни, и побеги. Взять хотя бы бегство автора нашумевшего романа «Шантарам», Грегори Дэвида Робертса.

В 1997 году тюрьму закрыли, а в дальнейшем передали в частные руки. Вдохновившись примером США, где здания колоний часто превращают в дизайнерские отели, новые владельцы Пентриджа взялись за дело. На преображение тюрьмы потратили миллиард долларов и долгие месяцы работы: специалисты старались как можно лучше сохранить исторический облик комплекса. Год назад тюрьма вновь открыла свои решетчатые двери, но теперь в качестве отеля с роскошной мебелью и предметами современного искусства. Первым официальным гостем стал бывший старший надзиратель Деннис Бир.

Номера

Ютиться в крошечных клетушках-каменных мешках, в которых отбывали свой срок грабители и убийцы, туристам не приходится: под каждый из 19 сьютов объединили пять камер. Из-за толщины стен на работу уходило по несколько месяцев. В процессе важно было иметь в виду особенности проектировки самой тюрьмы. Например, вентиляция располагалась под кроватью, а не под потолком, чтобы предотвратить побег заключенных.

Увы, привести для примера стоимость номера за сутки, мы не сможем: цену называют только при звонке по телефону и только по-настоящему заинтересованным клиентам. По словам бывалых, речь идет о 700-800 долларах. Что ж, для кого-то это вполне разумная сумма за то, чтобы провести ночь на дизайнерских нарах, да под сводчатым потолком.

Еда

Судя по архивным документам, в темном царстве, в котором обитали осужденные, все же был маленький луч света, а именно — кафетерий. При строительстве отеля было решено сохранить функционал зоны общепита: здесь появился эксклюзивный ресторан North & COMMON с 10-метровыми потолками. В меню — устрицы и осьминоги, ризотто с грибами и рагу из ягненка, утка, рибай — в общем, все из локальных продуктов. Также гости могут отдохнуть в баре Olivine Wine Bar.

Досуг

С утра гостям предлагается помедитировать во двориках, в которые в давние времена осужденных выпускали подышать свежим воздухом. Днем можно принять участие в мастер-классах по живописи, предаться чайной дегустации или сходить в другое крыло комплекса, которое тоже восстановили, но уже в качестве музея.

Пришло время отправляться в карцер! Собственно, на его месте обустроили подземный бассейн, который строители рыли три месяца (проблема все та же — массивная каменная кладка). Таким образом, отель стал первым в мире городским оздоровительным центром в бывшей тюрьме. Нежиться в теплой воде при мерцании десятка свечей — заключенные могли о таком только мечтать. Как и о вечерних посиделках вокруг костра: высоко светит луна, гид рассказывает о самых страшных преступниках, а сомелье вещает о тонкостях местного виноделия.