Назван курорт с самым дешевым отдыхом «все включено»

Система "все включено"- самый популярный и востребованный тип питания у туристов из России, в какой бы стране они не планировали отдых. Ассоциация туроператоров России проанализировала стоимость туров все включено" на вторую половину августа, на 10 ночей на семью из 2 взрослых человек или 3 (с ребенком) с учетом стоимости проезда.

Цены замерялись на пакетные туры в Турцию, Египет, ОАЭ, Египет, Анапу и Сочи. Выяснилось, что самые доступные по цене отели 3* с режимом "все включено" - в Турции и Анапе.

Так, отдых в Турции по заданным параметрам на двоих обойдется в 123-160 тысяч рублей, в Анапе, с учетом дороги туда на машине, - 130-240 тыч. рублей, в Египте от 150 до 210 тысяч, в ОАЭ - от 190 тыс.до 230 тыс.руб. и в Сочи - 210 тыс. - 330 тыс.руб. Отдых с детьми обойдется на 30 тыс.-60 тыс. рублей дороже.

Отдых в отелях 4* на двоих дешевле всего в Египте и Анапе - цена начинается от 160 тыс.руб. В Турции и Сочи - от 170 тыс., в ОАЭ - от 200 тыс. руб. А вот с детьми в отелях такой звездности дешевле всего отдыхать в Анапе - тур на троих обойдется от 170 тыс., , в Турции от 190 тыс.руб., в Египте от 220 тыс.руб., в ОАЭ - от 260 тыс. и в Сочи от 280 тыс.руб.

В классических отелях 5* дешевле всего отдыхать вдвоем в Египте и ОАЭ - цены начинаются от 220 тыс.руб., в Анапе - от 245 тыс., в Турции от 280 тыс., в Сочи, как отмечают в АТОР, таких отелей нет.