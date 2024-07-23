Лоукостер «Победа» не удивил скидками на авиабилеты из Москвы в Турцию

Портал TourDom.ru проверил наличие недорогих авиабилетов по популярным туристическим маршрутам, анонсированных в тг-канале авиакомпании «Победа».

© tourdom.ru

Скидки заявлены еще вчера, например, на рейсах Москва – Анталья обещан тариф от 7 тыс. руб. в одну сторону. Утром 23 июля перелет на ближайших рейсах отправлением 24 июля был доступен даже по более низкой стоимости – за 5 тыс. руб. в одну сторону, с багажом – за 7,3 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 10:30 23 июля. – Ред.).

Однако у других авиаперевозчиков есть и более выгодные тарифы на ту же дату вылета. Например, Corendon доставит в Анталью за 5,4 тыс. руб., причем перевозка чемодана входит в стоимость.

Для туристов актуальны билеты туда-обратно. Но и здесь «Победа» не выигрывает у конкурентов. Места на рейсах с вылетом в Анталью 24 июля и возвращением через неделю, 31-го, предлагаются за 21,4 тыс. руб. по безбагажному тарифу и за 27,3 тыс. руб. с багажом.

При этом комбинацией рейсов Corendon и Southwind в те же даты можно слетать в Анталью за 22,6 тыс. руб.

Если отправиться на турецкий курорт авиакомпанией Corendon, обратно – рейсом Turkish Airlines, получится 23,8 тыс. руб., перевозка чемодана включена в цену.

А вот на маршруте Махачкала – Дубай (ОАЭ) мы обнаружили у «Победы» действительно выгодный вариант. Слетать российским лоукостером туда 30 июля, обратно – 7 августа обойдется по безбагажному тарифу в 17,3 тыс. руб., с багажом – в 22,1 тыс. руб. Единственная альтернатива без пересадок – рейсы flydubai, но они почти вдвое дороже. Например, отправиться в Дубай только с ручной кладью с 31 июля по 6 августа стоит 29,7 тыс. руб., а за перевозку чемодана надо доплатить еще 10 тыс. руб.

Ранее мы писали о том, что пассажирам, заказавшим платное питание, «Победа» начала выдавать его не на гейте при посадке, а в салоне самолетов во время полета.