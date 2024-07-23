Эксперты назвали три самые популярные для путешествий страны Европы среди россиян

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) зафиксировали заметный рост спроса у россиян на путешествия в страны Евросоюза (ЕС). В пресс-релизе РСТ, текст которого изучила «Лента.ру», назвали три самые популярные среди россиян страны Европы.

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«Спрос на путешествия в Европу у туроператоров заметно вырос летом 2024 года. В лидерах продаж — Италия, Франция и Испания. По данным туркомпаний, сроки оформления шенгенских виз увеличились, поэтому начинать подготовку к поездке необходимо как минимум за 2-3 месяца. Сейчас продажи туров идут уже на осень и зимние праздники», — говорится в распространенном сообщении.



Как рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян, летом 2024 года спрос на путешествия в ЕС вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Одна из самых популярных наших программ — "Гранд-тур по Европе" со стартом в Милане или Риме. Сейчас продаем уже осень и рождественские каникулы. А летом еще успеют съездить в Европу только те туристы, у которых уже стоит шенгенская виза. Вообще, если виза есть, то экскурсионные туры сейчас можно приобрести практически в любую европейскую страну, если нет — то даты заездов стартуют с октября-ноября. Востребованы и туры на зиму и весну следующего года», — приводит РСТ слова Вердиян.



Соответствующие данные, как сообщили в союзе, подтвердили в двух туркомпаниях — «Русский Экспресс» и «Туртранс-Вояж».

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин раскрыл стоимость отдыха в странах ЕС. «Средний бюджет европейского путешествия составляет 250-350 тысяч рублей на двоих на 7-10 дней», — объяснил специалист. Он подчеркнул, что итоговые расходы на отпуск зависят от цен на авиабилеты. По словам Горина, перелет в города Европы и обратно в среднем обходится в 50-120 тысяч рублей.